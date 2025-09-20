Conic (CNC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00407702 $ 0.00407702 $ 0.00407702 24 timer lav $ 0.00414813 $ 0.00414813 $ 0.00414813 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00407702$ 0.00407702 $ 0.00407702 24 timer høy $ 0.00414813$ 0.00414813 $ 0.00414813 All Time High $ 12.22$ 12.22 $ 12.22 Laveste pris $ 0.0008125$ 0.0008125 $ 0.0008125 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.79% Prisendring (7D) -1.23% Prisendring (7D) -1.23%

Conic (CNC) sanntidsprisen er $0.00409647. I løpet av de siste 24 timene har CNC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00407702 og et toppnivå på $ 0.00414813, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CNC er $ 12.22, mens den rekordlave prisen er $ 0.0008125.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CNC endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.79% over 24 timer og -1.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Conic (CNC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 32.25K$ 32.25K $ 32.25K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 33.52K$ 33.52K $ 33.52K Opplagsforsyning 7.87M 7.87M 7.87M Total forsyning 8,183,559.826265315 8,183,559.826265315 8,183,559.826265315

Nåværende markedsverdi på Conic er $ 32.25K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CNC er 7.87M, med en total tilgang på 8183559.826265315. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 33.52K.