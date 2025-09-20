CONDO (CONDO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00016331 24 timer lav $ 0.00017265 24 timer høy All Time High $ 0.00080347 Laveste pris $ 0.00004697 Prisendring (1H) -0.09% Prisendring (1D) -4.56% Prisendring (7D) -22.54%

CONDO (CONDO) sanntidsprisen er $0.00016447. I løpet av de siste 24 timene har CONDO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00016331 og et toppnivå på $ 0.00017265, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CONDO er $ 0.00080347, mens den rekordlave prisen er $ 0.00004697.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CONDO endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, -4.56% over 24 timer og -22.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CONDO (CONDO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.64M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.64M Opplagsforsyning 10.00B Total forsyning 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på CONDO er $ 1.64M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CONDO er 10.00B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.64M.