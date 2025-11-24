ColdPL pris i dag

Sanntids ColdPL (COLDPL) pris i dag er $ 0.00029507, med en 0.40% endring de siste 24 timene. Nåværende COLDPL til USD konverteringssats er $ 0.00029507 per COLDPL.

ColdPL rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 295,067, med en sirkulerende forsyning på 1000.00M COLDPL. I løpet av de siste 24 timene COLDPL har den blitt handlet mellom $ 0.00029504(laveste) og $ 0.00029628 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0021093, mens tidenes laveste notering var $ 0.00001194.

Kortsiktig har COLDPL beveget seg -- i løpet av den siste timen og -0.87% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

ColdPL (COLDPL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 295.07K$ 295.07K $ 295.07K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 295.07K$ 295.07K $ 295.07K Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 999,995,724.646193 999,995,724.646193 999,995,724.646193

