CLever (CLEV) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 8.29 24 timer høy $ 8.63 All Time High $ 41.83 Laveste pris $ 1.76 Prisendring (1H) +0.11% Prisendring (1D) -3.28% Prisendring (7D) +9.47%

CLever (CLEV) sanntidsprisen er $8.32. I løpet av de siste 24 timene har CLEV blitt handlet mellom et bunnivå på $ 8.29 og et toppnivå på $ 8.63, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CLEV er $ 41.83, mens den rekordlave prisen er $ 1.76.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CLEV endret seg med +0.11% i løpet av den siste timen, -3.28% over 24 timer og +9.47% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CLever (CLEV) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.20M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.58M Opplagsforsyning 144.76K Total forsyning 1,271,312.288237256

Nåværende markedsverdi på CLever er $ 1.20M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CLEV er 144.76K, med en total tilgang på 1271312.288237256. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.58M.