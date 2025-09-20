Dagens Chunking livepris er 0.749583 USD. Spor prisoppdateringer for SN40 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SN40 pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Chunking livepris er 0.749583 USD. Spor prisoppdateringer for SN40 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SN40 pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SN40

SN40 Prisinformasjon

SN40 Offisiell nettside

SN40 tokenomics

SN40 Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Chunking Logo

Chunking Pris (SN40)

Ikke oppført

1 SN40 til USD livepris:

$0.750463
$0.750463$0.750463
-9.70%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Chunking (SN40) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:22:15 (UTC+8)

Chunking (SN40) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.747399
$ 0.747399$ 0.747399
24 timer lav
$ 0.839822
$ 0.839822$ 0.839822
24 timer høy

$ 0.747399
$ 0.747399$ 0.747399

$ 0.839822
$ 0.839822$ 0.839822

$ 1.61
$ 1.61$ 1.61

$ 0.673926
$ 0.673926$ 0.673926

-0.22%

-9.88%

-15.61%

-15.61%

Chunking (SN40) sanntidsprisen er $0.749583. I løpet av de siste 24 timene har SN40 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.747399 og et toppnivå på $ 0.839822, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN40 er $ 1.61, mens den rekordlave prisen er $ 0.673926.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN40 endret seg med -0.22% i løpet av den siste timen, -9.88% over 24 timer og -15.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Chunking (SN40) Markedsinformasjon

$ 1.75M
$ 1.75M$ 1.75M

--
----

$ 1.75M
$ 1.75M$ 1.75M

2.33M
2.33M 2.33M

2,327,633.870055118
2,327,633.870055118 2,327,633.870055118

Nåværende markedsverdi på Chunking er $ 1.75M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN40 er 2.33M, med en total tilgang på 2327633.870055118. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.75M.

Chunking (SN40) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Chunking til USD ble $ -0.082238600455266.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Chunking til USD ble $ -0.1226195605.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Chunking til USD ble $ -0.3312140425.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Chunking til USD ble $ -0.0058355913698734.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.082238600455266-9.88%
30 dager$ -0.1226195605-16.35%
60 dager$ -0.3312140425-44.18%
90 dager$ -0.0058355913698734-0.77%

Hva er Chunking (SN40)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Chunking (SN40) Ressurs

Offisiell nettside

Chunking Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Chunking (SN40) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Chunking (SN40) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Chunking.

Sjekk Chunkingprisprognosen nå!

SN40 til lokale valutaer

Chunking (SN40) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Chunking (SN40) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SN40 tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Chunking (SN40)

Hvor mye er Chunking (SN40) verdt i dag?
Live SN40 prisen i USD er 0.749583 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SN40-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SN40 til USD er $ 0.749583. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Chunking?
Markedsverdien for SN40 er $ 1.75M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SN40?
Den sirkulerende forsyningen av SN40 er 2.33M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSN40 ?
SN40 oppnådde en ATH-pris på 1.61 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SN40?
SN40 så en ATL-pris på 0.673926 USD.
Hva er handelsvolumet til SN40?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SN40 er -- USD.
Vil SN40 gå høyere i år?
SN40 kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SN40 prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:22:15 (UTC+8)

Chunking (SN40) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.