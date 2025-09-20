Chunking (SN40) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.747399 $ 0.747399 $ 0.747399 24 timer lav $ 0.839822 $ 0.839822 $ 0.839822 24 timer høy 24 timer lav $ 0.747399$ 0.747399 $ 0.747399 24 timer høy $ 0.839822$ 0.839822 $ 0.839822 All Time High $ 1.61$ 1.61 $ 1.61 Laveste pris $ 0.673926$ 0.673926 $ 0.673926 Prisendring (1H) -0.22% Prisendring (1D) -9.88% Prisendring (7D) -15.61% Prisendring (7D) -15.61%

Chunking (SN40) sanntidsprisen er $0.749583. I løpet av de siste 24 timene har SN40 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.747399 og et toppnivå på $ 0.839822, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN40 er $ 1.61, mens den rekordlave prisen er $ 0.673926.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN40 endret seg med -0.22% i løpet av den siste timen, -9.88% over 24 timer og -15.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Chunking (SN40) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.75M$ 1.75M $ 1.75M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.75M$ 1.75M $ 1.75M Opplagsforsyning 2.33M 2.33M 2.33M Total forsyning 2,327,633.870055118 2,327,633.870055118 2,327,633.870055118

Nåværende markedsverdi på Chunking er $ 1.75M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN40 er 2.33M, med en total tilgang på 2327633.870055118. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.75M.