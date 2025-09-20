CHAD (CHAD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00966657$ 0.00966657 $ 0.00966657 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.60% Prisendring (1D) -1.40% Prisendring (7D) -9.11% Prisendring (7D) -9.11%

CHAD (CHAD) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CHAD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHAD er $ 0.00966657, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHAD endret seg med +0.60% i løpet av den siste timen, -1.40% over 24 timer og -9.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CHAD (CHAD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 29.28K$ 29.28K $ 29.28K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 29.28K$ 29.28K $ 29.28K Opplagsforsyning 998.46M 998.46M 998.46M Total forsyning 998,462,737.120204 998,462,737.120204 998,462,737.120204

Nåværende markedsverdi på CHAD er $ 29.28K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CHAD er 998.46M, med en total tilgang på 998462737.120204. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 29.28K.