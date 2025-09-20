Centaur (CNTR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.02709056$ 0.02709056 $ 0.02709056 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +0.05% Prisendring (7D) +0.05%

Centaur (CNTR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CNTR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CNTR er $ 0.02709056, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CNTR endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +0.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Centaur (CNTR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 45.22K$ 45.22K $ 45.22K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 148.85K$ 148.85K $ 148.85K Opplagsforsyning 1.82B 1.82B 1.82B Total forsyning 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Centaur er $ 45.22K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CNTR er 1.82B, med en total tilgang på 6000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 148.85K.