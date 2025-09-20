Catfish (CATFISH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00005323 24 timer lav $ 0.00005364 24 timer høy All Time High $ 0.00208512 Laveste pris $ 0.00002153 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.76% Prisendring (7D) -1.53%

Catfish (CATFISH) sanntidsprisen er $0.00005323. I løpet av de siste 24 timene har CATFISH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00005323 og et toppnivå på $ 0.00005364, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CATFISH er $ 0.00208512, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002153.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CATFISH endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.76% over 24 timer og -1.53% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Catfish (CATFISH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 53.23K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 53.23K Opplagsforsyning 1000.00M Total forsyning 999,998,395.0

Nåværende markedsverdi på Catfish er $ 53.23K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CATFISH er 1000.00M, med en total tilgang på 999998395.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 53.23K.