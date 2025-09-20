Dagens Buffy livepris er 0.04206139 USD. Spor prisoppdateringer for BUFFY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BUFFY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Buffy livepris er 0.04206139 USD. Spor prisoppdateringer for BUFFY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BUFFY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Buffy Pris (BUFFY)

1 BUFFY til USD livepris:

$0.04206139
$0.04206139
-3.00%1D
USD
Buffy (BUFFY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:35:07 (UTC+8)

Buffy (BUFFY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.04196744
$ 0.04196744
24 timer lav
$ 0.04344795
$ 0.04344795
24 timer høy

$ 0.04196744
$ 0.04196744

$ 0.04344795
$ 0.04344795

$ 3.63
$ 3.63

$ 0.01590656
$ 0.01590656

+0.00%

-3.04%

-17.15%

-17.15%

Buffy (BUFFY) sanntidsprisen er $0.04206139. I løpet av de siste 24 timene har BUFFY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04196744 og et toppnivå på $ 0.04344795, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BUFFY er $ 3.63, mens den rekordlave prisen er $ 0.01590656.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BUFFY endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, -3.04% over 24 timer og -17.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Buffy (BUFFY) Markedsinformasjon

$ 0.00
$ 0.00

--
--

$ 42.06K
$ 42.06K

0.00
0.00

1,000,000.0
1,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Buffy er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BUFFY er 0.00, med en total tilgang på 1000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 42.06K.

Buffy (BUFFY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Buffy til USD ble $ -0.0013207982064053.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Buffy til USD ble $ -0.0147221847.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Buffy til USD ble $ +0.0193419680.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Buffy til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0013207982064053-3.04%
30 dager$ -0.0147221847-35.00%
60 dager$ +0.0193419680+45.99%
90 dager$ 0--

Hva er Buffy (BUFFY)

Buffy is a memecoin on the Ton Blockchain, honoring Pavel Durov’s (Telegram Owner) pet dog, Buffy.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Buffy (BUFFY) Ressurs

Offisiell nettside

Buffy Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Buffy (BUFFY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Buffy (BUFFY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Buffy.

Sjekk Buffyprisprognosen nå!

BUFFY til lokale valutaer

Buffy (BUFFY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Buffy (BUFFY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BUFFY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Buffy (BUFFY)

Hvor mye er Buffy (BUFFY) verdt i dag?
Live BUFFY prisen i USD er 0.04206139 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BUFFY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BUFFY til USD er $ 0.04206139. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Buffy?
Markedsverdien for BUFFY er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BUFFY?
Den sirkulerende forsyningen av BUFFY er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBUFFY ?
BUFFY oppnådde en ATH-pris på 3.63 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BUFFY?
BUFFY så en ATL-pris på 0.01590656 USD.
Hva er handelsvolumet til BUFFY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BUFFY er -- USD.
Vil BUFFY gå høyere i år?
BUFFY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BUFFY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:35:07 (UTC+8)

