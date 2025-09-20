Buffy (BUFFY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.04196744 $ 0.04196744 $ 0.04196744 24 timer lav $ 0.04344795 $ 0.04344795 $ 0.04344795 24 timer høy 24 timer lav $ 0.04196744$ 0.04196744 $ 0.04196744 24 timer høy $ 0.04344795$ 0.04344795 $ 0.04344795 All Time High $ 3.63$ 3.63 $ 3.63 Laveste pris $ 0.01590656$ 0.01590656 $ 0.01590656 Prisendring (1H) +0.00% Prisendring (1D) -3.04% Prisendring (7D) -17.15% Prisendring (7D) -17.15%

Buffy (BUFFY) sanntidsprisen er $0.04206139. I løpet av de siste 24 timene har BUFFY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04196744 og et toppnivå på $ 0.04344795, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BUFFY er $ 3.63, mens den rekordlave prisen er $ 0.01590656.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BUFFY endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, -3.04% over 24 timer og -17.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Buffy (BUFFY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 42.06K$ 42.06K $ 42.06K Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Buffy er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BUFFY er 0.00, med en total tilgang på 1000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 42.06K.