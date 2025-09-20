BUBU (BUBU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.000347 $ 0.000347 $ 0.000347 24 timer lav $ 0.00036296 $ 0.00036296 $ 0.00036296 24 timer høy 24 timer lav $ 0.000347$ 0.000347 $ 0.000347 24 timer høy $ 0.00036296$ 0.00036296 $ 0.00036296 All Time High $ 0.00455941$ 0.00455941 $ 0.00455941 Laveste pris $ 0.000347$ 0.000347 $ 0.000347 Prisendring (1H) +0.24% Prisendring (1D) -1.41% Prisendring (7D) -8.14% Prisendring (7D) -8.14%

BUBU (BUBU) sanntidsprisen er $0.00035034. I løpet av de siste 24 timene har BUBU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.000347 og et toppnivå på $ 0.00036296, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BUBU er $ 0.00455941, mens den rekordlave prisen er $ 0.000347.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BUBU endret seg med +0.24% i løpet av den siste timen, -1.41% over 24 timer og -8.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BUBU (BUBU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 350.34K$ 350.34K $ 350.34K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 350.34K$ 350.34K $ 350.34K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BUBU er $ 350.34K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BUBU er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 350.34K.