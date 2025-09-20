BTU Protocol (BTU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 5.0$ 5.0 $ 5.0 Laveste pris $ 0.01595713$ 0.01595713 $ 0.01595713 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +5.63% Prisendring (7D) +5.63%

BTU Protocol (BTU) sanntidsprisen er $0.75893. I løpet av de siste 24 timene har BTU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BTU er $ 5.0, mens den rekordlave prisen er $ 0.01595713.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BTU endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +5.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BTU Protocol (BTU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 60.71M$ 60.71M $ 60.71M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 75.89M$ 75.89M $ 75.89M Opplagsforsyning 80.00M 80.00M 80.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BTU Protocol er $ 60.71M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BTU er 80.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 75.89M.