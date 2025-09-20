BTC Proxy (BTCPX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 5,877.12 $ 5,877.12 $ 5,877.12 24 timer lav $ 6,086.51 $ 6,086.51 $ 6,086.51 24 timer høy 24 timer lav $ 5,877.12$ 5,877.12 $ 5,877.12 24 timer høy $ 6,086.51$ 6,086.51 $ 6,086.51 All Time High $ 111,530$ 111,530 $ 111,530 Laveste pris $ 2,237.63$ 2,237.63 $ 2,237.63 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.54% Prisendring (7D) +0.82% Prisendring (7D) +0.82%

BTC Proxy (BTCPX) sanntidsprisen er $6,044.2. I løpet av de siste 24 timene har BTCPX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 5,877.12 og et toppnivå på $ 6,086.51, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BTCPX er $ 111,530, mens den rekordlave prisen er $ 2,237.63.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BTCPX endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.54% over 24 timer og +0.82% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BTC Proxy (BTCPX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M Opplagsforsyning 261.57 261.57 261.57 Total forsyning 261.57311123 261.57311123 261.57311123

Nåværende markedsverdi på BTC Proxy er $ 1.58M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BTCPX er 261.57, med en total tilgang på 261.57311123. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.58M.