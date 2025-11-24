BORNE pris i dag

Sanntids BORNE (BORNE) pris i dag er $ 0.0049676, med en 8.29% endring de siste 24 timene. Nåværende BORNE til USD konverteringssats er $ 0.0049676 per BORNE.

BORNE rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 129,905, med en sirkulerende forsyning på 26.11M BORNE. I løpet av de siste 24 timene BORNE har den blitt handlet mellom $ 0.00483347(laveste) og $ 0.00561566 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.04767635, mens tidenes laveste notering var $ 0.00470662.

Kortsiktig har BORNE beveget seg -0.93% i løpet av den siste timen og -42.18% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

BORNE (BORNE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 129.91K$ 129.91K $ 129.91K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 857.86K$ 857.86K $ 857.86K Opplagsforsyning 26.11M 26.11M 26.11M Total forsyning 172,408,292.48 172,408,292.48 172,408,292.48

Nåværende markedsverdi på BORNE er $ 129.91K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BORNE er 26.11M, med en total tilgang på 172408292.48. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 857.86K.