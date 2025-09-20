boris (BORIS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00108161$ 0.00108161 $ 0.00108161 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.01% Prisendring (1D) -1.60% Prisendring (7D) -3.54% Prisendring (7D) -3.54%

boris (BORIS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BORIS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BORIS er $ 0.00108161, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BORIS endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -1.60% over 24 timer og -3.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

boris (BORIS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 41.09K$ 41.09K $ 41.09K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 41.09K$ 41.09K $ 41.09K Opplagsforsyning 999.90M 999.90M 999.90M Total forsyning 999,904,145.436414 999,904,145.436414 999,904,145.436414

Nåværende markedsverdi på boris er $ 41.09K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BORIS er 999.90M, med en total tilgang på 999904145.436414. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 41.09K.