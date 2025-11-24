BONGO CAT pris i dag

Sanntids BONGO CAT (BONGO) pris i dag er $ 0.00007315, med en 5.30% endring de siste 24 timene. Nåværende BONGO til USD konverteringssats er $ 0.00007315 per BONGO.

BONGO CAT rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 72,728, med en sirkulerende forsyning på 999.68M BONGO. I løpet av de siste 24 timene BONGO har den blitt handlet mellom $ 0.0000688(laveste) og $ 0.00007275 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.142768, mens tidenes laveste notering var $ 0.00002101.

Kortsiktig har BONGO beveget seg +2.25% i løpet av den siste timen og -3.67% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

BONGO CAT (BONGO) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på BONGO CAT er $ 72.73K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BONGO er 999.68M, med en total tilgang på 999681615.136253. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 72.73K.