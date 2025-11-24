BOMET pris i dag

Sanntids BOMET (BOMET) pris i dag er --, med en 0.45% endring de siste 24 timene. Nåværende BOMET til USD konverteringssats er -- per BOMET.

BOMET rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 182,055, med en sirkulerende forsyning på 600.00M BOMET. I løpet av de siste 24 timene BOMET har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00193848, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har BOMET beveget seg -1.22% i løpet av den siste timen og -11.02% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

BOMET (BOMET) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 182.06K$ 182.06K $ 182.06K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 182.06K$ 182.06K $ 182.06K Opplagsforsyning 600.00M 600.00M 600.00M Total forsyning 600,000,000.0 600,000,000.0 600,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BOMET er $ 182.06K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BOMET er 600.00M, med en total tilgang på 600000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 182.06K.