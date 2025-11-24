Bitrecs pris i dag

Sanntids Bitrecs (SN122) pris i dag er $ 1.026, med en 2.82% endring de siste 24 timene. Nåværende SN122 til USD konverteringssats er $ 1.026 per SN122.

Bitrecs rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 283,278, med en sirkulerende forsyning på 276.05K SN122. I løpet av de siste 24 timene SN122 har den blitt handlet mellom $ 0.973723(laveste) og $ 1.1 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.53, mens tidenes laveste notering var $ 0.337554.

Kortsiktig har SN122 beveget seg +4.69% i løpet av den siste timen og +5.94% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Bitrecs (SN122) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 283.28K$ 283.28K $ 283.28K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 21.55M$ 21.55M $ 21.55M Opplagsforsyning 276.05K 276.05K 276.05K Total forsyning 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Bitrecs er $ 283.28K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN122 er 276.05K, med en total tilgang på 21000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.55M.