BINANTS pris i dag

Sanntids BINANTS (BINANTS) pris i dag er $ 0.00005642, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende BINANTS til USD konverteringssats er $ 0.00005642 per BINANTS.

BINANTS rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 56,419, med en sirkulerende forsyning på 1.00B BINANTS. I løpet av de siste 24 timene BINANTS har den blitt handlet mellom $ 0.00005642(laveste) og $ 0.00005642 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00034659, mens tidenes laveste notering var $ 0.0000547.

Kortsiktig har BINANTS beveget seg -- i løpet av den siste timen og -11.01% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

BINANTS (BINANTS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 56.42K$ 56.42K $ 56.42K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 56.42K$ 56.42K $ 56.42K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

