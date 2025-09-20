BIM (BIM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 2.78 $ 2.78 $ 2.78 24 timer lav $ 2.86 $ 2.86 $ 2.86 24 timer høy 24 timer lav $ 2.78$ 2.78 $ 2.78 24 timer høy $ 2.86$ 2.86 $ 2.86 All Time High $ 3.07$ 3.07 $ 3.07 Laveste pris $ 0.861976$ 0.861976 $ 0.861976 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -2.93% Prisendring (7D) -5.21% Prisendring (7D) -5.21%

BIM (BIM) sanntidsprisen er $2.78. I løpet av de siste 24 timene har BIM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2.78 og et toppnivå på $ 2.86, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BIM er $ 3.07, mens den rekordlave prisen er $ 0.861976.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BIM endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -2.93% over 24 timer og -5.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BIM (BIM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 83.29M$ 83.29M $ 83.29M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 83.29M$ 83.29M $ 83.29M Opplagsforsyning 30.00M 30.00M 30.00M Total forsyning 30,000,000.0 30,000,000.0 30,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BIM er $ 83.29M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BIM er 30.00M, med en total tilgang på 30000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 83.29M.