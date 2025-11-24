BFUSD pris i dag

Sanntids BFUSD (BFUSD) pris i dag er $ 0.999491, med en 0.02% endring de siste 24 timene. Nåværende BFUSD til USD konverteringssats er $ 0.999491 per BFUSD.

BFUSD rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,319,327,512, med en sirkulerende forsyning på 1.32B BFUSD. I løpet av de siste 24 timene BFUSD har den blitt handlet mellom $ 0.999228(laveste) og $ 0.999561 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.007, mens tidenes laveste notering var $ 0.99712.

Kortsiktig har BFUSD beveget seg +0.01% i løpet av den siste timen og +0.03% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

BFUSD (BFUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.32B$ 1.32B $ 1.32B Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.32B$ 1.32B $ 1.32B Opplagsforsyning 1.32B 1.32B 1.32B Total forsyning 1,320,000,000.0 1,320,000,000.0 1,320,000,000.0

