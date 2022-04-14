Based SPX6900 (SPX6900) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Based SPX6900 (SPX6900), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Based SPX6900 (SPX6900) Informasjon BASED SPX6900 is on a mission to become a MULTI-CYCLE coin so we're on a REAL sustainable path to flip the stock market!!! $500 mil or bust 💎🤲 Wall Street is rigged. Indexes are for boomers. The OG $SPX6900 already went ballistic — and you missed the ride. Now $BASEDSPX6900 is your second shot, same rebel DNA: starts with 0xE0 like the OG. This isn’t just a meme — it’s the simplest investment thesis on Base: Break the rules. Outperform the market. Stay Based. 🔵 CTO project = Best tokenomics, no dev, the community leads the project 🔵 Strong CTO team with whales from BasedPepe and BasedFartcoin 🔵 Easy to understand narrative 🔵 BasedPepe and BasedFartcoin are pumping hard & and it confirms the Derivative Blue Chip investment thesis 🔵 BasedPepe reached 165M & BasedFartcoin reached 65M 🔵 SPX6900 is one of the tokens with the most potential and one of the biggest communities. STOP TRADING & START BELIEVING IN SOMETHING BASED 💹🧲🔵 Offisiell nettside: https://www.based-spx6900.com/ Kjøp SPX6900 nå!

Based SPX6900 (SPX6900) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Based SPX6900 (SPX6900), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 367.72K $ 367.72K $ 367.72K Total forsyning: $ 962.23M $ 962.23M $ 962.23M Sirkulerende forsyning: $ 962.23M $ 962.23M $ 962.23M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 367.72K $ 367.72K $ 367.72K All-time high: $ 0.0014083 $ 0.0014083 $ 0.0014083 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00038215 $ 0.00038215 $ 0.00038215 Lær mer om Based SPX6900 (SPX6900) pris

Based SPX6900 (SPX6900) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Based SPX6900 (SPX6900) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SPX6900 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SPX6900 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SPX6900s tokenomics, kan du utforske SPX6900 tokenets livepris!

SPX6900 prisforutsigelse Vil du vite hvor SPX6900 kan være på vei? Vår SPX6900 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SPX6900 tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!