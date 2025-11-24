BALD pris i dag

Sanntids BALD (BALD) pris i dag er --, med en 1.18% endring de siste 24 timene. Nåværende BALD til USD konverteringssats er -- per BALD.

BALD rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 259,556, med en sirkulerende forsyning på 1.00T BALD. I løpet av de siste 24 timene BALD har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har BALD beveget seg -1.03% i løpet av den siste timen og -34.97% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

BALD (BALD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 259.56K$ 259.56K $ 259.56K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 259.56K$ 259.56K $ 259.56K Opplagsforsyning 1.00T 1.00T 1.00T Total forsyning 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BALD er $ 259.56K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BALD er 1.00T, med en total tilgang på 1000000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 259.56K.