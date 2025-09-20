BaaSid (BAAS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.02764465$ 0.02764465 $ 0.02764465 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) +3.80% Prisendring (7D) +2.14% Prisendring (7D) +2.14%

BaaSid (BAAS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BAAS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BAAS er $ 0.02764465, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BAAS endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +3.80% over 24 timer og +2.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BaaSid (BAAS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.31M$ 3.31M $ 3.31M Opplagsforsyning 7.40B 7.40B 7.40B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BaaSid er $ 2.45M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BAAS er 7.40B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.31M.