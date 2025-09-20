Avaxtars (AVXT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 52.5$ 52.5 $ 52.5 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -11.94% Prisendring (7D) +14.11% Prisendring (7D) +14.11%

Avaxtars (AVXT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har AVXT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AVXT er $ 52.5, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AVXT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -11.94% over 24 timer og +14.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Avaxtars (AVXT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 22.71K$ 22.71K $ 22.71K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 23.25K$ 23.25K $ 23.25K Opplagsforsyning 390.72M 390.72M 390.72M Total forsyning 400,000,001.0 400,000,001.0 400,000,001.0

Nåværende markedsverdi på Avaxtars er $ 22.71K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AVXT er 390.72M, med en total tilgang på 400000001.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.25K.