Asha (ASHA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00007444 24 timer lav $ 0.00007743 24 timer høy All Time High $ 0.00359662 Laveste pris $ 0.00005813 Prisendring (1H) -0.43% Prisendring (1D) -2.52% Prisendring (7D) -2.74%

Asha (ASHA) sanntidsprisen er $0.00007543. I løpet av de siste 24 timene har ASHA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00007444 og et toppnivå på $ 0.00007743, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ASHA er $ 0.00359662, mens den rekordlave prisen er $ 0.00005813.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ASHA endret seg med -0.43% i løpet av den siste timen, -2.52% over 24 timer og -2.74% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Asha (ASHA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 65.32K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 75.78K Opplagsforsyning 861.83M Total forsyning 999,789,927.581496

Nåværende markedsverdi på Asha er $ 65.32K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ASHA er 861.83M, med en total tilgang på 999789927.581496. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 75.78K.