Aries (ARIES) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00078966 $ 0.00078966 $ 0.00078966 24 timer lav $ 0.00085686 $ 0.00085686 $ 0.00085686 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00078966$ 0.00078966 $ 0.00078966 24 timer høy $ 0.00085686$ 0.00085686 $ 0.00085686 All Time High $ 0.0077834$ 0.0077834 $ 0.0077834 Laveste pris $ 0.00023665$ 0.00023665 $ 0.00023665 Prisendring (1H) +0.25% Prisendring (1D) -6.00% Prisendring (7D) +0.87% Prisendring (7D) +0.87%

Aries (ARIES) sanntidsprisen er $0.00080506. I løpet av de siste 24 timene har ARIES blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00078966 og et toppnivå på $ 0.00085686, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ARIES er $ 0.0077834, mens den rekordlave prisen er $ 0.00023665.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ARIES endret seg med +0.25% i løpet av den siste timen, -6.00% over 24 timer og +0.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Aries (ARIES) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 804.60K$ 804.60K $ 804.60K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 804.60K$ 804.60K $ 804.60K Opplagsforsyning 999.68M 999.68M 999.68M Total forsyning 999,682,353.756004 999,682,353.756004 999,682,353.756004

Nåværende markedsverdi på Aries er $ 804.60K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ARIES er 999.68M, med en total tilgang på 999682353.756004. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 804.60K.