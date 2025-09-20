Argon (ARGON) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.437525$ 0.437525 $ 0.437525 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.31% Prisendring (7D) +1.76% Prisendring (7D) +1.76%

Argon (ARGON) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ARGON blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ARGON er $ 0.437525, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ARGON endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.31% over 24 timer og +1.76% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Argon (ARGON) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 35.31K$ 35.31K $ 35.31K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 51.63K$ 51.63K $ 51.63K Opplagsforsyning 68.40M 68.40M 68.40M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Argon er $ 35.31K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ARGON er 68.40M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 51.63K.