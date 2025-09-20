AOK (AOK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00003501 $ 0.00003501 $ 0.00003501 24 timer lav $ 0.00004001 $ 0.00004001 $ 0.00004001 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00003501$ 0.00003501 $ 0.00003501 24 timer høy $ 0.00004001$ 0.00004001 $ 0.00004001 All Time High $ 0.300956$ 0.300956 $ 0.300956 Laveste pris $ 0.0000020$ 0.0000020 $ 0.0000020 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -2.48% Prisendring (7D) -7.15% Prisendring (7D) -7.15%

AOK (AOK) sanntidsprisen er $0.00003901. I løpet av de siste 24 timene har AOK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00003501 og et toppnivå på $ 0.00004001, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AOK er $ 0.300956, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000020.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AOK endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -2.48% over 24 timer og -7.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AOK (AOK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.80K$ 7.80K $ 7.80K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 39.01K$ 39.01K $ 39.01K Opplagsforsyning 200.00M 200.00M 200.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på AOK er $ 7.80K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AOK er 200.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 39.01K.