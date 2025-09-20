Ansom (ANSOM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00003907 $ 0.00003907 $ 0.00003907 24 timer lav $ 0.00003907 $ 0.00003907 $ 0.00003907 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00003907$ 0.00003907 $ 0.00003907 24 timer høy $ 0.00003907$ 0.00003907 $ 0.00003907 All Time High $ 0.00418418$ 0.00418418 $ 0.00418418 Laveste pris $ 0.00001886$ 0.00001886 $ 0.00001886 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) 0.00% Prisendring (7D) +7.51% Prisendring (7D) +7.51%

Ansom (ANSOM) sanntidsprisen er $0.00003907. I løpet av de siste 24 timene har ANSOM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00003907 og et toppnivå på $ 0.00003907, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ANSOM er $ 0.00418418, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001886.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ANSOM endret seg med -- i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +7.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ansom (ANSOM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 39.07K$ 39.07K $ 39.07K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 39.07K$ 39.07K $ 39.07K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Ansom er $ 39.07K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ANSOM er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 39.07K.