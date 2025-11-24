Altered State Machine pris i dag

Sanntids Altered State Machine (ASTO) pris i dag er $ 0.00356146, med en 0.11% endring de siste 24 timene. Nåværende ASTO til USD konverteringssats er $ 0.00356146 per ASTO.

Altered State Machine rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,029,449, med en sirkulerende forsyning på 289.48M ASTO. I løpet av de siste 24 timene ASTO har den blitt handlet mellom $ 0.00353718(laveste) og $ 0.00358671 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.890471, mens tidenes laveste notering var $ 0.00353586.

Kortsiktig har ASTO beveget seg -0.10% i løpet av den siste timen og -4.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Altered State Machine (ASTO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.59M$ 6.59M $ 6.59M Opplagsforsyning 289.48M 289.48M 289.48M Total forsyning 1,852,288,699.0 1,852,288,699.0 1,852,288,699.0

Nåværende markedsverdi på Altered State Machine er $ 1.03M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ASTO er 289.48M, med en total tilgang på 1852288699.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.59M.