ALF (ALF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00000128 $ 0.00000128 $ 0.00000128 24 timer lav $ 0.00000138 $ 0.00000138 $ 0.00000138 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00000128$ 0.00000128 $ 0.00000128 24 timer høy $ 0.00000138$ 0.00000138 $ 0.00000138 All Time High $ 0.0000633$ 0.0000633 $ 0.0000633 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.76% Prisendring (1D) -4.97% Prisendring (7D) -3.94% Prisendring (7D) -3.94%

ALF (ALF) sanntidsprisen er $0.00000129. I løpet av de siste 24 timene har ALF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000128 og et toppnivå på $ 0.00000138, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ALF er $ 0.0000633, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ALF endret seg med +0.76% i løpet av den siste timen, -4.97% over 24 timer og -3.94% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ALF (ALF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 129.14K$ 129.14K $ 129.14K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 129.14K$ 129.14K $ 129.14K Opplagsforsyning 100.00B 100.00B 100.00B Total forsyning 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ALF er $ 129.14K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ALF er 100.00B, med en total tilgang på 100000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 129.14K.