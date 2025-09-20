Aldrin (RIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00211111 24 timer lav $ 0.0021318 24 timer høy All Time High $ 7.69 Laveste pris $ 0.00208881 Prisendring (1H) -0.01% Prisendring (1D) -0.97% Prisendring (7D) -25.83%

Aldrin (RIN) sanntidsprisen er $0.00211111. I løpet av de siste 24 timene har RIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00211111 og et toppnivå på $ 0.0021318, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RIN er $ 7.69, mens den rekordlave prisen er $ 0.00208881.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RIN endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -0.97% over 24 timer og -25.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Aldrin (RIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 26.10K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 105.56K Opplagsforsyning 12.36M Total forsyning 50,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Aldrin er $ 26.10K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RIN er 12.36M, med en total tilgang på 50000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 105.56K.