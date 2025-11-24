aiPump pris i dag

Sanntids aiPump (AIPUMP) pris i dag er $ 0.00028597, med en 6.60% endring de siste 24 timene. Nåværende AIPUMP til USD konverteringssats er $ 0.00028597 per AIPUMP.

aiPump rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 119,725, med en sirkulerende forsyning på 418.67M AIPUMP. I løpet av de siste 24 timene AIPUMP har den blitt handlet mellom $ 0.00023666(laveste) og $ 0.0003113 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.04072074, mens tidenes laveste notering var $ 0.00011104.

Kortsiktig har AIPUMP beveget seg +0.40% i løpet av den siste timen og -12.37% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

aiPump (AIPUMP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 119.73K$ 119.73K $ 119.73K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 285.97K$ 285.97K $ 285.97K Opplagsforsyning 418.67M 418.67M 418.67M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på aiPump er $ 119.73K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AIPUMP er 418.67M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 285.97K.