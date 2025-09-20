Agent Ted (TED) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00391649 - $ 0.00424864
24 timer lav $ 0.00391649
24 timer høy $ 0.00424864
All Time High $ 0.050497
Laveste pris $ 0
Prisendring (1H) -0.26%
Prisendring (1D) -5.05%
Prisendring (7D) -20.37%

Agent Ted (TED) sanntidsprisen er $0.00402492. I løpet av de siste 24 timene har TED blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00391649 og et toppnivå på $ 0.00424864, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TED er $ 0.050497, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TED endret seg med -0.26% i løpet av den siste timen, -5.05% over 24 timer og -20.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Agent Ted (TED) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.02M
Volum (24 timer) --
Fullt utvannet markedsverdi $ 4.02M
Opplagsforsyning 1.00B
Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Agent Ted er $ 4.02M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TED er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.02M.