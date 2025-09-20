Dagens Agent Ted livepris er 0.00402492 USD. Spor prisoppdateringer for TED til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TED pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Agent Ted livepris er 0.00402492 USD. Spor prisoppdateringer for TED til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TED pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om TED

TED Prisinformasjon

TED teknisk dokument

TED Offisiell nettside

TED tokenomics

TED Prisprognose

Agent Ted Logo

Agent Ted Pris (TED)

Ikke oppført

1 TED til USD livepris:

$0.00402492
-5.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
USD
Agent Ted (TED) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:52:13 (UTC+8)

Agent Ted (TED) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00391649
24 timer lav
$ 0.00424864
24 timer høy

$ 0.00391649
$ 0.00424864
$ 0.050497
$ 0
-0.26%

-5.05%

-20.37%

-20.37%

Agent Ted (TED) sanntidsprisen er $0.00402492. I løpet av de siste 24 timene har TED blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00391649 og et toppnivå på $ 0.00424864, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TED er $ 0.050497, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TED endret seg med -0.26% i løpet av den siste timen, -5.05% over 24 timer og -20.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Agent Ted (TED) Markedsinformasjon

$ 4.02M
--
$ 4.02M
1.00B
1,000,000,000.0
Nåværende markedsverdi på Agent Ted er $ 4.02M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TED er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.02M.

Agent Ted (TED) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Agent Ted til USD ble $ -0.000214367658088281.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Agent Ted til USD ble $ -0.0000990170.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Agent Ted til USD ble $ -0.0013583489.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Agent Ted til USD ble $ -0.003680827185247919.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000214367658088281-5.05%
30 dager$ -0.0000990170-2.46%
60 dager$ -0.0013583489-33.74%
90 dager$ -0.003680827185247919-47.76%

Hva er Agent Ted (TED)

Agent Ted ("TED") represents a fundamental shift in the sports betting industry, fusing artificial intelligence (AI), decentralized finance (DeFi), and blockchain transparency to build a trustless, automated, and data-driven ecosystem. Utilizing player-level data from SPORTS RADAR and a proprietary neural network infrastructure, TED programmatically analyzes, executes, and manages bets across multiple sports markets. TED’s mission is to democratize access to professional-grade betting strategies, eliminate bias, and align participant incentives through fully on-chain, automated financial systems. Historically, sports betting has been dominated by centralized sportsbooks that retain significant informational and strategic advantages over individual bettors. Over 90% of participants lose money in the long term due to human biases, lack of data access, and poor bankroll management. Bettors often rely on intuition, emotions, or recency bias, all of which degrade decision quality. TED aims to invert this dynamic by introducing an AI-native, automated betting system that programmatically manages every aspect of the betting lifecycle. By removing human error and replacing it with neural-network-driven intelligence, TED creates an environment where capital is deployed strategically and transparently, and outcomes are verifiable on-chain.

Agent Ted (TED) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Agent Ted Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Agent Ted (TED) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Agent Ted (TED) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Agent Ted.

Sjekk Agent Tedprisprognosen nå!

TED til lokale valutaer

Agent Ted (TED) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Agent Ted (TED) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TED tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Agent Ted (TED)

Hvor mye er Agent Ted (TED) verdt i dag?
Live TED prisen i USD er 0.00402492 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TED-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TED til USD er $ 0.00402492. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Agent Ted?
Markedsverdien for TED er $ 4.02M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TED?
Den sirkulerende forsyningen av TED er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTED ?
TED oppnådde en ATH-pris på 0.050497 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TED?
TED så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til TED?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TED er -- USD.
Vil TED gå høyere i år?
TED kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TED prisprognosen for en mer grundig analyse.
