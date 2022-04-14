ZeroLend (ZERO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ZeroLend (ZERO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ZeroLend (ZERO) Informasjon ZeroLend is one of the largest lending markets in DeFi with domination on Linea, zkSync, Manta, X Layer and Blast with a focus on liquid restaking tokens (LRTs) lending, real world assets (RWAs) lending, and account abstraction with over 200+ million in TVL. Offisiell nettside: https://zerolend.xyz/ Teknisk dokument: https://docs.zerolend.xyz/ Blokkutforsker: https://lineascan.build/token/0x78354f8DcCB269a615A7e0a24f9B0718FDC3C7A7 Kjøp ZERO nå!

ZeroLend (ZERO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ZeroLend (ZERO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.93M $ 1.93M $ 1.93M Total forsyning: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Sirkulerende forsyning: $ 54.87B $ 54.87B $ 54.87B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.52M $ 3.52M $ 3.52M All-time high: $ 0.0024776 $ 0.0024776 $ 0.0024776 All-Time Low: $ 0.000031154749938451 $ 0.000031154749938451 $ 0.000031154749938451 Nåværende pris: $ 0.00003519 $ 0.00003519 $ 0.00003519 Lær mer om ZeroLend (ZERO) pris

ZeroLend (ZERO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ZeroLend (ZERO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZERO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZERO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZEROs tokenomics, kan du utforske ZERO tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ZERO Interessert i å legge til ZeroLend (ZERO) i porteføljen din?

ZeroLend (ZERO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ZERO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ZERO nå!

ZERO prisforutsigelse Vil du vite hvor ZERO kan være på vei? Vår ZERO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ZERO tokenets prisforutsigelse nå!

