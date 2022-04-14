SEED (SEED) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SEED (SEED), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SEED (SEED) Informasjon From a Telegram Miniapp with over 60M users, SEED is evolving into the top RPG in Web3 gaming, inspired by the success of games like Pokémon Go and Axie Infinity. Leveraging the power of VR, AI, and seamless messenger-based onboarding, SEED not only ensures mass accessibility but also creates an engaging and interconnected gaming universe.With the Sui Foundation’s backing, SEED is transforming from a Telegram Miniapp into the first 100M-user Web3 gaming ecosystem on the Sui blockchain. Offisiell nettside: https://playseedgo.com/play Blokkutforsker: https://suiscan.xyz/ Kjøp SEED nå!

SEED (SEED) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SEED (SEED), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 613.08K $ 613.08K $ 613.08K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 355.82M $ 355.82M $ 355.82M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.72M $ 1.72M $ 1.72M All-time high: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 All-Time Low: $ 0.001016197397918294 $ 0.001016197397918294 $ 0.001016197397918294 Nåværende pris: $ 0.001723 $ 0.001723 $ 0.001723 Lær mer om SEED (SEED) pris

SEED (SEED) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SEED (SEED) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SEED tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SEED tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SEEDs tokenomics, kan du utforske SEED tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SEED Interessert i å legge til SEED (SEED) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SEED, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SEED på MEXC nå!

SEED (SEED) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SEED hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SEED nå!

SEED prisforutsigelse Vil du vite hvor SEED kan være på vei? Vår SEED prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SEED tokenets prisforutsigelse nå!

