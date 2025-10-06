OFFICIAL K-POP pris i dag

Sanntids OFFICIAL K-POP (KPOP) pris i dag er $ 0.0001544, med en 1.84% endring de siste 24 timene. Nåværende KPOP til USD konverteringssats er $ 0.0001544 per KPOP.

OFFICIAL K-POP rangerer for tiden som #2030 etter markedsverdi på $ 1.00M, med en sirkulerende forsyning på 6.48B KPOP. I løpet av de siste 24 timene KPOP har den blitt handlet mellom $ 0.0001512(laveste) og $ 0.0001544 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.001003499785734869, mens tidenes laveste notering var $ 0.000002025104729961.

Kortsiktig har KPOP beveget seg +0.12% i løpet av den siste timen og -19.12% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 8.21K.

OFFICIAL K-POP (KPOP) Markedsinformasjon

Rangering No.2030 Markedsverdi $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Volum (24 timer) $ 8.21K$ 8.21K $ 8.21K Fullt utvannet markedsverdi $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Opplagsforsyning 6.48B 6.48B 6.48B Maksimal forsyning 8,000,000,000 8,000,000,000 8,000,000,000 Total forsyning 8,000,000,000 8,000,000,000 8,000,000,000 Opplagsforsyning 81.05% Offentlig blokkjede ETH

