Camelot Token (GRAIL) Informasjon Camelot is an ecosystem-focused and community-driven DEX built on Arbitrum. Camelot has been built as a highly efficient and customizable protocol, allowing both builders and users to leverage our custom infrastructure for deep, sustainable, and adaptable liquidity. Camelot moves beyond the traditional design of DEXs to focus on offering a tailored approach that prioritizes composability. Offisiell nettside: https://camelot.exchange/ Teknisk dokument: https://docs.camelot.exchange/ Blokkutforsker: https://arbiscan.io/token/0x3d9907F9a368ad0a51Be60f7Da3b97cf940982D8 Kjøp GRAIL nå!

Camelot Token (GRAIL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Camelot Token (GRAIL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 73.51K $ 73.51K $ 73.51K Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 18.97M $ 18.97M $ 18.97M All-time high: $ 4,700 $ 4,700 $ 4,700 All-Time Low: $ 184.24900021448872 $ 184.24900021448872 $ 184.24900021448872 Nåværende pris: $ 258.13 $ 258.13 $ 258.13 Lær mer om Camelot Token (GRAIL) pris

Camelot Token (GRAIL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Camelot Token (GRAIL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GRAIL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GRAIL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GRAILs tokenomics, kan du utforske GRAIL tokenets livepris!

Camelot Token (GRAIL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GRAIL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for GRAIL nå!

GRAIL prisforutsigelse Vil du vite hvor GRAIL kan være på vei? Vår GRAIL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GRAIL tokenets prisforutsigelse nå!

