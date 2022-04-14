dovu (DOVU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i dovu (DOVU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

dovu (DOVU) Informasjon Introducing dovuOS, the transformative platform reshaping sustainable project management. Our innovative system is designed to streamline complex sustainability tasks, reducing operational costs and simplifying processes. Seamlessly powered by DOVU tokens for any client, dovuOS offers transparent, predictable costs in USD, making sustainable project management more accessible and efficient for businesses. Offisiell nettside: https://dovu.earth Blokkutforsker: https://hashscan.io/mainnet/token/0.0.3716059 Kjøp DOVU nå!

dovu (DOVU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for dovu (DOVU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 75.90M $ 75.90M $ 75.90M All-time high: $ 0.0094208 $ 0.0094208 $ 0.0094208 All-Time Low: $ 0.000368190320191491 $ 0.000368190320191491 $ 0.000368190320191491 Nåværende pris: $ 0.0075904 $ 0.0075904 $ 0.0075904 Lær mer om dovu (DOVU) pris

dovu (DOVU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak dovu (DOVU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DOVU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DOVU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DOVUs tokenomics, kan du utforske DOVU tokenets livepris!

Hvordan kjøpe DOVU Interessert i å legge til dovu (DOVU) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe DOVU, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper DOVU på MEXC nå!

dovu (DOVU) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til DOVU hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for DOVU nå!

DOVU prisforutsigelse Vil du vite hvor DOVU kan være på vei? Vår DOVU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DOVU tokenets prisforutsigelse nå!

