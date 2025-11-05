Yourself Cena (YOURSELF)
Yourself (YOURSELF) reāllaika cena ir $0.0002067. Pēdējo 24 stundu laikā YOURSELF tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0001979 līdz augstākajai $ 0.00025287, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. YOURSELF visu laiku augstākā cena ir $ 0.00146841, savukārt zemākā - $ 0.00011305.
Īstermiņa veiktspējas ziņā YOURSELF ir mainījies par -0.96% pēdējā stundā, par -2.16% pēdējo 24 stundu laikā un par -49.85% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.
Pašreizējais Yourself tirgus maksimums ir $ 206.28K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. YOURSELF apjoms apgrozībā ir 999.44M ar kopējo apjomu 999443622.1493173. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 206.28K.
Šodien cenas izmaiņas Yourself uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Yourself uz USD bija $ -0.0001509928.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Yourself uz USD bija $ -0.0001178660.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Yourself uz USD bija $ -0.0000847182940399647.
|Periods
|Mainīt (USD)
|Mainīt (%)
|Šodien
|$ 0
|-2.16%
|30 dienas
|$ -0.0001509928
|-73.04%
|60 dienas
|$ -0.0001178660
|-57.02%
|90 dienas
|$ -0.0000847182940399647
|-29.07%
You are the product. Your mind is the tech. Long the most undervalued asset to exist, your true potential. The more you believe, the more valuable you become. Everyone comes in with a different level of self belief. But everyone has a desire to increase it. Whatever yours currently is, consider Yourself as a personal experiment
Start by believing in Yourself just enough to where it feels safe to you. Then allow your mind to lean into a bit of discomfort. Visualize what your reality would look like if you were to actualize your full potential
Let your imagination run wild. Feel the doubt start to creep in. But don't try to run away. Sit with the emotion. Tell your subconscious that you are actually capable of achieving your dreams. That if you can see it in your head, you can be it in your life
There will be days where you'll want to give up. To retreat back to what's familiar. Your only job with this experiment is to stay the course. Embrace the early volatility of your self belief. Consistently choose to not give up despite your false self telling you that you're not meant for greatness
Then just see what happens. Can you make it a week? Months? Years? How could you actually look, think, and feel if you finally committed to betting on Yourself?
Are you willing to hold strong and find out?
|Laiks (UTC+8)
|Veids
|Informācija
|11-04 17:22:15
|Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
|11-04 03:53:00
|Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
|11-03 17:18:56
|Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
