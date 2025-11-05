BiržaDEX+
Reāllaika Yourself cena šodien ir 0.0002067 USD. Seko līdzi reāllaika YOURSELF uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati YOURSELF cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par YOURSELF

YOURSELF Cenas informācija

Kas ir YOURSELF

YOURSELF Oficiālā tīmekļa vietne

YOURSELF Tokenomika

YOURSELF Cenas prognoze

1 YOURSELF uz USD reāllaika cena:

Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs.
Yourself (YOURSELF) Tiešsaistes cenu diagramma
Yourself (YOURSELF) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
24h zemākā
24h augstākā

-0.96%

-2.16%

-49.85%

-49.85%

Yourself (YOURSELF) reāllaika cena ir $0.0002067. Pēdējo 24 stundu laikā YOURSELF tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0001979 līdz augstākajai $ 0.00025287, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. YOURSELF visu laiku augstākā cena ir $ 0.00146841, savukārt zemākā - $ 0.00011305.

Īstermiņa veiktspējas ziņā YOURSELF ir mainījies par -0.96% pēdējā stundā, par -2.16% pēdējo 24 stundu laikā un par -49.85% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Yourself (YOURSELF) tirgus informācija

Pašreizējais Yourself tirgus maksimums ir $ 206.28K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. YOURSELF apjoms apgrozībā ir 999.44M ar kopējo apjomu 999443622.1493173. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 206.28K.

Yourself (YOURSELF) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Yourself uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Yourself uz USD bija $ -0.0001509928.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Yourself uz USD bija $ -0.0001178660.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Yourself uz USD bija $ -0.0000847182940399647.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-2.16%
30 dienas$ -0.0001509928-73.04%
60 dienas$ -0.0001178660-57.02%
90 dienas$ -0.0000847182940399647-29.07%

Kas ir Yourself (YOURSELF)?

You are the product. Your mind is the tech. Long the most undervalued asset to exist, your true potential. The more you believe, the more valuable you become. Everyone comes in with a different level of self belief. But everyone has a desire to increase it. Whatever yours currently is, consider Yourself as a personal experiment

Start by believing in Yourself just enough to where it feels safe to you. Then allow your mind to lean into a bit of discomfort. Visualize what your reality would look like if you were to actualize your full potential

Let your imagination run wild. Feel the doubt start to creep in. But don't try to run away. Sit with the emotion. Tell your subconscious that you are actually capable of achieving your dreams. That if you can see it in your head, you can be it in your life

There will be days where you'll want to give up. To retreat back to what's familiar. Your only job with this experiment is to stay the course. Embrace the early volatility of your self belief. Consistently choose to not give up despite your false self telling you that you're not meant for greatness

Then just see what happens. Can you make it a week? Months? Years? How could you actually look, think, and feel if you finally committed to betting on Yourself?

Are you willing to hold strong and find out?

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē.

Yourself (YOURSELF) resurss

Oficiālā interneta vietne

Yourself cenas prognoze (USD)

Kāda būs Yourself (YOURSELF) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Yourself (YOURSELF) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Yourself prognozes.

Apskati Yourself cenas prognozi!

YOURSELF uz vietējām valūtām

Yourself (YOURSELF) tokenomika

Yourself (YOURSELF) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par YOURSELF tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Yourself (YOURSELF)

Kāda ir Yourself (YOURSELF) vērtība šodien?
Reāllaika YOURSELF cena USD ir 0.0002067 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā YOURSELF uz USD cena?
Pašreizējā YOURSELF uz USD cena ir $ 0.0002067. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Yourself tirgus maksimums?
YOURSELF tirgus maksimums ir $ 206.28K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir YOURSELF apjoms apgrozībā?
YOURSELF apjoms apgrozībā ir 999.44M USD.
Kāda bija YOURSELF vēsturiski augstākā cena?
YOURSELF sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00146841 USD apmērā.
Kāda bija YOURSELF vēsturiski zemākā cena?
YOURSELF sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00011305 USD.
Kāds ir YOURSELF tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu YOURSELF tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai YOURSELF šogad kāps augstāk?
YOURSELF cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati YOURSELF cenas prognozi dziļākai analīzei.
