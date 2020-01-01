VolatilityX (VOLTX) tokenomika
VolatilityX (VOLTX) informācija
VolatilityX is creating a fully open, AI-driven platform for financial data, analysis, and insights. Our guiding principle is democratizing access to the kinds of resources that have traditionally been too expensive or restricted for everyday investors. Think of it as an “open Bloomberg”—only here, users don’t pay steep fees for specialized terminals or get locked behind walled gardens. Instead, we gather market intelligence across asset classes—stocks, options, commodities, crypto, and more—and share it openly on social media and within our platform, 24 hours a day, seven days a week.
The motivation is simple: most individuals don’t have the same data and tools that big institutions enjoy. Retail investors log into platforms or apps hoping to manage their financial futures, but they’re often met with incomplete analysis, delayed advice, or poorly explained recommendations. What’s more, many brokers—though they hold fiduciary duties—can be biased, underinformed, or just stupid. They’re juggling too many clients, each with unique goals and risk profiles. As a result, many everyday investors either get dumbed-down advice or no personalized advice at all.
VolatilityX proposes a different path: AI Agents that scour countless data points, interpret market signals in real time, and deliver relevant insights or alerts to each user based on individual preferences. These Agents have no personal agenda, no need for a lunch break, and no impulse to sugarcoat a bad forecast or hype a stock. They operate purely on logic and data, helping people understand their options—without the complexity or hidden motives that plague many corners of finance
VolatilityX (VOLTX) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos VolatilityX (VOLTX) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
VolatilityX (VOLTX) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
VolatilityX (VOLTX) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais VOLTX tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu VOLTX tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti VOLTX tokenomiku, uzzini VOLTX tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.