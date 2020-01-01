SunContract (SNC) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par SunContract (SNC), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
SunContract (SNC) informācija

SunContract is an energy trading platform that utilizes blockchain technology to create a new business model for buying and selling electricity. If you believe that blockchain technology can solve many of today's problems and that we are the team to take it to the energy sector, you are welcome to contribute.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://suncontract.org/
Tehniskais dokuments:
https://suncontract.org/res/whitepaper.pdf

SunContract (SNC) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos SunContract (SNC) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 3.75M
$ 3.75M
Kopējais apjoms:
$ 122.71M
$ 122.71M
Apjoms apgrozībā:
$ 122.71M
$ 122.71M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 3.75M
$ 3.75M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.664222
$ 0.664222
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.002099
$ 0.002099
Pašreizējā cena:
$ 0.03054805
$ 0.03054805

SunContract (SNC) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

SunContract (SNC) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SNC tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SNC tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SNC tokenomiku, uzzini SNC tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.