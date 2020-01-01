Param (PARAM) tokenomika

Param (PARAM) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Param (PARAM), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Param (PARAM) informācija

Param Token ($PARAM) powers a modular, interconnected Web3 gaming ecosystem developed by Param Labs. As the central utility token, $PARAM facilitates governance, ecosystem revenue sharing, and practical utility across the network. It serves as a payment method within the ecosystem, for example in Wager Matches, and is also used for gas fees across Param's network layers. Token holders benefit from exclusive discounts, staking rewards, and a voice in governance through a democratic voting mechanism. The token economics are designed to sustainably support and enhance the ecosystem's value, with a deflationary mechanism to promote long-term value appreciation. The ecosystem is geared towards revolutionizing gaming experiences by leveraging AI and blockchain technologies, uniting unique IPs within a vast gaming ecosystem.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://paramgaming.com/
Tehniskais dokuments:
https://docs.paramlabs.io/param-litepaper

Param (PARAM) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Param (PARAM) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 46.92K
$ 46.92K$ 46.92K
Kopējais apjoms:
$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 259.00M
$ 259.00M$ 259.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 362.31K
$ 362.31K$ 362.31K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.179478
$ 0.179478$ 0.179478
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00007207
$ 0.00007207$ 0.00007207
Pašreizējā cena:
$ 0.00018115
$ 0.00018115$ 0.00018115

Param (PARAM) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Param (PARAM) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais PARAM tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu PARAM tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti PARAM tokenomiku, uzzini PARAM tokena reāllaika cenu!

PARAM cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas PARAM? Mūsu PARAM cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.