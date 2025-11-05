BiržaDEX+
Reāllaika Omnia Protocol cena šodien ir 0.00385408 USD. Seko līdzi reāllaika OMNIA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati OMNIA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par OMNIA

OMNIA Cenas informācija

Kas ir OMNIA

OMNIA Oficiālā tīmekļa vietne

OMNIA Tokenomika

OMNIA Cenas prognoze

Omnia Protocol logotips

Omnia Protocol Cena (OMNIA)

Nav sarakstā

1 OMNIA uz USD reāllaika cena:

Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
Omnia Protocol (OMNIA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:35:29 (UTC+8)

Omnia Protocol (OMNIA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
24h zemākā
24h augstākā

Omnia Protocol (OMNIA) reāllaika cena ir $0.00385408. Pēdējo 24 stundu laikā OMNIA tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00336687 līdz augstākajai $ 0.00435876, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. OMNIA visu laiku augstākā cena ir $ 0.724005, savukārt zemākā - $ 0.00100478.

Īstermiņa veiktspējas ziņā OMNIA ir mainījies par -0.24% pēdējā stundā, par -3.76% pēdējo 24 stundu laikā un par -27.56% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Omnia Protocol (OMNIA) tirgus informācija

Pašreizējais Omnia Protocol tirgus maksimums ir $ 71.47K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. OMNIA apjoms apgrozībā ir 18.54M ar kopējo apjomu 98399222.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 379.27K.

Omnia Protocol (OMNIA) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Omnia Protocol uz USD bija $ -0.000150945701074821.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Omnia Protocol uz USD bija $ -0.0014926281.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Omnia Protocol uz USD bija $ -0.0018762902.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Omnia Protocol uz USD bija $ -0.007514961306944083.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000150945701074821-3.76%
30 dienas$ -0.0014926281-38.72%
60 dienas$ -0.0018762902-48.68%
90 dienas$ -0.007514961306944083-66.10%

Kas ir Omnia Protocol (OMNIA)?

Omnia Protocol provides privacy-first access to blockchains. It decentralizes the node infrastructure required to read/write from blockchain, while rewarding the node owners.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Omnia Protocol (OMNIA) resurss

Oficiālā interneta vietne

Omnia Protocol cenas prognoze (USD)

Kāda būs Omnia Protocol (OMNIA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Omnia Protocol (OMNIA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Omnia Protocol prognozes.

Apskati Omnia Protocol cenas prognozi!

OMNIA uz vietējām valūtām

Omnia Protocol (OMNIA) tokenomika

Omnia Protocol (OMNIA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par OMNIA tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Omnia Protocol (OMNIA)

Kāda ir Omnia Protocol (OMNIA) vērtība šodien?
Reāllaika OMNIA cena USD ir 0.00385408 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā OMNIA uz USD cena?
Pašreizējā OMNIA uz USD cena ir $ 0.00385408. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Omnia Protocol tirgus maksimums?
OMNIA tirgus maksimums ir $ 71.47K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir OMNIA apjoms apgrozībā?
OMNIA apjoms apgrozībā ir 18.54M USD.
Kāda bija OMNIA vēsturiski augstākā cena?
OMNIA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.724005 USD apmērā.
Kāda bija OMNIA vēsturiski zemākā cena?
OMNIA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00100478 USD.
Kāds ir OMNIA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu OMNIA tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai OMNIA šogad kāps augstāk?
OMNIA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati OMNIA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:35:29 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

