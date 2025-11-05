BiržaDEX+
Reāllaika KEY cena šodien ir 0.03825046 USD. Seko līdzi reāllaika KEY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati KEY cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par KEY

KEY Cenas informācija

Kas ir KEY

KEY Oficiālā tīmekļa vietne

KEY Tokenomika

KEY Cenas prognoze

$0.03827175
KEY (KEY) Tiešsaistes cenu diagramma
KEY (KEY) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.03801514
24h zemākā
$ 0.04348197
24h augstākā

$ 0.03801514
$ 0.04348197
$ 0.226519
$ 0.03801514
-0.41%

-8.66%

-29.24%

-29.24%

KEY (KEY) reāllaika cena ir $0.03825046. Pēdējo 24 stundu laikā KEY tika tirgots robežās no zemākās $ 0.03801514 līdz augstākajai $ 0.04348197, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. KEY visu laiku augstākā cena ir $ 0.226519, savukārt zemākā - $ 0.03801514.

Īstermiņa veiktspējas ziņā KEY ir mainījies par -0.41% pēdējā stundā, par -8.66% pēdējo 24 stundu laikā un par -29.24% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

KEY (KEY) tirgus informācija

$ 3.71M
--
$ 3.71M
97.00M
97,000,000.0
Pašreizējais KEY tirgus maksimums ir $ 3.71M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. KEY apjoms apgrozībā ir 97.00M ar kopējo apjomu 97000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 3.71M.

KEY (KEY) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas KEY uz USD bija $ -0.00362801663727262.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas KEY uz USD bija $ -0.0142618102.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas KEY uz USD bija $ -0.0221511741.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas KEY uz USD bija $ -0.11955331311625543.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00362801663727262-8.66%
30 dienas$ -0.0142618102-37.28%
60 dienas$ -0.0221511741-57.91%
90 dienas$ -0.11955331311625543-75.76%

Kas ir KEY (KEY)?

KeyChain is the world's first public chain protocol with "full dimensional intelligence" as its core. It deeply integrates layered heterogeneous architecture, anti quantum security, zero latency cross chain interoperability protocol, and environment adaptive consensus mechanism, aiming to break through the "impossible triangle" of blockchain and build a high-performance underlying infrastructure that supports tens of thousands of TPS, millisecond level confirmation, and zero friction cross ecological collaboration in the Web3.0 era. The key to unlocking blockchain and the future world for everyone, while KEY Public Chain creates permissionless blockchain suitable for institutions and developers, making wallets and financial instruments more accessible without compromising the core principles of decentralization. The KEY chain will build a self evolving, infinitely scalable, and seamless blockchain infrastructure that connects the real and digital worlds.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē.

KEY cenas prognoze (USD)

Kāda būs KEY (KEY) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu KEY (KEY) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa KEY prognozes.

Apskati KEY cenas prognozi!

KEY uz vietējām valūtām

KEY (KEY) tokenomika

KEY (KEY) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par KEY tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par KEY (KEY)

Kāda ir KEY (KEY) vērtība šodien?
Reāllaika KEY cena USD ir 0.03825046 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā KEY uz USD cena?
Pašreizējā KEY uz USD cena ir $ 0.03825046. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir KEY tirgus maksimums?
KEY tirgus maksimums ir $ 3.71M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir KEY apjoms apgrozībā?
KEY apjoms apgrozībā ir 97.00M USD.
Kāda bija KEY vēsturiski augstākā cena?
KEY sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.226519 USD apmērā.
Kāda bija KEY vēsturiski zemākā cena?
KEY sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.03801514 USD.
Kāds ir KEY tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu KEY tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai KEY šogad kāps augstāk?
KEY cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati KEY cenas prognozi dziļākai analīzei.
KEY (KEY) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

