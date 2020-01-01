Fire (FIRE) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Fire (FIRE), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Fire (FIRE) informācija

Gather resources, raid your friends and stoke the fire to grow your population. A mobile game built on base. Our hope is that you have fun interactions and make new friends!

Stoke Fire is a game first. We're trying to make a really fun experience for players. You have to compete with the other villages by getting resources and adding villagers. It is a strategy game but also a fun social game. We are inspired by games like Fren Pet, Age of Empires 2, and Clash of Clans.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://stokefire.xyz
Tehniskais dokuments:
https://stokefire.xyz/docs/fire

Fire (FIRE) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Fire (FIRE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 80.63K
Kopējais apjoms:
$ 10.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 9.68M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 83.29K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.857278
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00800186
Pašreizējā cena:
$ 0.00833792
Fire (FIRE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Fire (FIRE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais FIRE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu FIRE tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti FIRE tokenomiku, uzzini FIRE tokena reāllaika cenu!

FIRE cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas FIRE? Mūsu FIRE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.