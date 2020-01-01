Fefe (FEFE) tokenomika

Fefe (FEFE) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Fefe (FEFE), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Fefe (FEFE) informācija

Fefe is a memecoin inspired by Matt Furie's book "Mindviscosity," published in 2020.

Follow FEFE, the alter ego of PEPE in the book “Mindviscosity” by Matt Furie.

Fefe is a main character in the book, who is a laid back and carefree frog living in a whimsical world. Fefe's relaxed and adventurous spirit captures the heart of this imaginative universe.

Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced - TAX: 0/0 This narrative has its roots in a fascinating story.

Join us and become part of the $FEFE community today!

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.fefecoinerc.com/

Fefe (FEFE) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Fefe (FEFE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 690.39K
$ 690.39K$ 690.39K
Kopējais apjoms:
$ 420.69M
$ 420.69M$ 420.69M
Apjoms apgrozībā:
$ 420.69M
$ 420.69M$ 420.69M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 690.39K
$ 690.39K$ 690.39K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.0289776
$ 0.0289776$ 0.0289776
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00164108
$ 0.00164108$ 0.00164108

Fefe (FEFE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Fefe (FEFE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais FEFE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu FEFE tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti FEFE tokenomiku, uzzini FEFE tokena reāllaika cenu!

FEFE cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas FEFE? Mūsu FEFE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.