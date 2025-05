Kas ir Everclear (NEXT)?

Everclear (Prev Connext) coordinates the global settlement of liquidity between chains, solving fragmentation for modular blockchains. Everclear is the new foundation of the chain abstraction stack, integrating with intent protocols, solver networks, modular blockchains, and dApps to enable the most efficient transaction settlement at the best possible price.

