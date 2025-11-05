BiržaDEX+
Reāllaika 4 cena šodien ir 0.05755 USD. Seko līdzi reāllaika 4 uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati 4 cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par 4

4 Cenas informācija

Kas ir 4

4 Tokenomika

4 Cenas prognoze

4 Vēsture

4 iegādes rokasgrāmata

4 uz bezseguma valūtu konvertētājs

4 Tūlītējie darījumi

4 USDT-M Futures

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

4 logotips

4 kurss(4)

1 4 uz USD reāllaika cena:

$0.05781
$0.05781$0.05781
+2.21%1D
USD
4 (4) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:16:41 (UTC+8)

4 (4) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.04737
$ 0.04737$ 0.04737
24h zemākā
$ 0.06839
$ 0.06839$ 0.06839
24h augstākā

$ 0.04737
$ 0.04737$ 0.04737

$ 0.06839
$ 0.06839$ 0.06839

$ 0.3006185668115678
$ 0.3006185668115678$ 0.3006185668115678

$ 0.000099081384903154
$ 0.000099081384903154$ 0.000099081384903154

-6.32%

+2.21%

-46.13%

-46.13%

4 (4) reāllaika cena ir $ 0.05755. Pēdējo 24 stundu laikā 4 tika tirgots robežās no zemākās $ 0.04737 līdz augstākajai $ 0.06839, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. 4 visu laiku augstākā cena ir $ 0.3006185668115678, savukārt zemākā - $ 0.000099081384903154.

Īstermiņa veiktspējas ziņā 4 ir mainījies par -6.32% pēdējā stundā, par +2.21% pēdējo 24 stundu laikā un par -46.13% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

4 (4) tirgus informācija

No.440

$ 57.55M
$ 57.55M$ 57.55M

$ 5.87M
$ 5.87M$ 5.87M

$ 57.55M
$ 57.55M$ 57.55M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

BSC

Pašreizējais 4 tirgus maksimums ir $ 57.55M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 5.87M. 4 apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 57.55M.

4 (4) cenas vēsture USD

Seko 4 cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.00125+2.21%
30 dienas$ -0.10966-65.59%
60 dienas$ +0.04755+475.50%
90 dienas$ +0.04755+475.50%
4 Cenas izmaiņas šodien

Šodien 4 cena mainījās par $ +0.00125 (+2.21%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

4 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.10966 (-65.59%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

4 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, 4 piedzīvoja izmaiņas $ +0.04755 (+475.50%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

4 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.04755 (+475.50%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu 4 (4) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati 4 cenas vēstures lapu.

Kas ir 4 (4)?

A meme coin on four.meme

4 ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu 4 ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt 4 steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par 4 mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu 4 pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

4 cenas prognoze (USD)

Kāda būs 4 (4) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu 4 (4) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa 4 prognozes.

Apskati 4 cenas prognozi!

4 (4) tokenomika

4 (4) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par 4 tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties 4 (4)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties 4? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties 4 MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

4 resurss

Dziļākai izpratnei par 4, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par 4

Kāda ir 4 (4) vērtība šodien?
Reāllaika 4 cena USD ir 0.05755 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā 4 uz USD cena?
Pašreizējā 4 uz USD cena ir $ 0.05755. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir 4 tirgus maksimums?
4 tirgus maksimums ir $ 57.55M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir 4 apjoms apgrozībā?
4 apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija 4 vēsturiski augstākā cena?
4 sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.3006185668115678 USD apmērā.
Kāda bija 4 vēsturiski zemākā cena?
4 sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.000099081384903154 USD.
Kāds ir 4 tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu 4 tirdzniecības apjoms ir $ 5.87M USD.
Vai 4 šogad kāps augstāk?
4 cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati 4 cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:16:41 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

4 uz USD kalkulators

Summa

4
4
USD
USD

1 4 = 0.05755 USD

Tirgot 4

4/USDT
$0.05781
$0.05781$0.05781
+2.15%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

