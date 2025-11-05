BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Chatrix cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika CRX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CRX cenas tendenci MEXC.Reāllaika Chatrix cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika CRX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CRX cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par CRX

CRX Cenas informācija

Kas ir CRX

CRX Tehniskais dokuments

CRX Oficiālā tīmekļa vietne

CRX Tokenomika

CRX Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Chatrix logotips

Chatrix Cena (CRX)

Nav sarakstā

1 CRX uz USD reāllaika cena:

--
----
+34.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Chatrix (CRX) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:35:03 (UTC+8)

Chatrix (CRX) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.14%

+34.06%

+17.70%

+17.70%

Chatrix (CRX) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā CRX tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. CRX visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā CRX ir mainījies par -0.14% pēdējā stundā, par +34.06% pēdējo 24 stundu laikā un par +17.70% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Chatrix (CRX) tirgus informācija

$ 37.85K
$ 37.85K$ 37.85K

--
----

$ 43.65K
$ 43.65K$ 43.65K

758.68M
758.68M 758.68M

874,906,470.476795
874,906,470.476795 874,906,470.476795

Pašreizējais Chatrix tirgus maksimums ir $ 37.85K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. CRX apjoms apgrozībā ir 758.68M ar kopējo apjomu 874906470.476795. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 43.65K.

Chatrix (CRX) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Chatrix uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Chatrix uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Chatrix uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Chatrix uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+34.06%
30 dienas$ 0+11.32%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Chatrix (CRX)?

Chatrix is a decentralized communication protocol and messenger application that allows users to create blockchain-based identities through EVM wallets, exchange encrypted messages, and transfer cryptocurrencies directly inside chats. Unlike traditional messengers, Chatrix is designed to work even without internet by leveraging mesh networking technologies, ensuring unstoppable communication. Its native token, $CRX, powers the ecosystem, enabling utility, incentives, and long-term sustainability.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Chatrix cenas prognoze (USD)

Kāda būs Chatrix (CRX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Chatrix (CRX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Chatrix prognozes.

Apskati Chatrix cenas prognozi!

CRX uz vietējām valūtām

Chatrix (CRX) tokenomika

Chatrix (CRX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par CRX tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Chatrix (CRX)

Kāda ir Chatrix (CRX) vērtība šodien?
Reāllaika CRX cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā CRX uz USD cena?
Pašreizējā CRX uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Chatrix tirgus maksimums?
CRX tirgus maksimums ir $ 37.85K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir CRX apjoms apgrozībā?
CRX apjoms apgrozībā ir 758.68M USD.
Kāda bija CRX vēsturiski augstākā cena?
CRX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija CRX vēsturiski zemākā cena?
CRX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir CRX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu CRX tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai CRX šogad kāps augstāk?
CRX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati CRX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:35:03 (UTC+8)

Chatrix (CRX) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,102.72
$101,102.72$101,102.72

-2.01%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,271.60
$3,271.60$3,271.60

-6.71%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.38
$154.38$154.38

-4.39%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2096
$2.2096$2.2096

-3.17%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,102.72
$101,102.72$101,102.72

-2.01%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,271.60
$3,271.60$3,271.60

-6.71%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.38
$154.38$154.38

-4.39%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2096
$2.2096$2.2096

-3.17%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16240
$0.16240$0.16240

-0.93%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.5398
$2.5398$2.5398

+1,593.20%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.26600
$0.26600$0.26600

+1,634.02%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000243
$0.0000000000000000000000000243$0.0000000000000000000000000243

+252.17%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000145
$0.000000000145$0.000000000145

+68.60%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000700
$0.0000700$0.0000700

+70.73%